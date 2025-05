'Sihirli Annem' ekibi, gözyaşları ve kahkahalarla sete döndü. Bu kez sihir, sadece çocuklara değil, büyüklere de dokunuyor...

Fantastik ile gerçek arasında gidip gelen bu büyülü hikâye, 22 yıl sonra 30 Mayıs'ta yeniden izleyiciyle buluşuyor.

2003'te hayatımıza giren ve yıllarca çocukların hayal dünyasında yer edinen 'Sihirli Annem', bu kez 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adı ile beyazperdeye taşındı.

Eski kadrodan Nevra Serezli (Dudu), Gizem Güven (Ceren) ve Zeynep Özkaya (Çilek) yıllar sonra aynı karakterlerle kamera karşısına geçerken; bu sihirli evrene Kutsi de 'Gogo' rolü ile dahil oldu.

Biz de hem nostalji dolu duyguları, hem de yeni filmin enerjisini oyuncularla masaya yatırdık. Sarılmalarla, kahkahalarla, zaman zaman gözyaşlarıyla başlayan setin perde arkasını ve oyuncuların sihirli anlarını ilk ağızdan dinledik...

* Öncelikle filminiz hayırlı olsun, herkesin emeğine sağlık. Filmde öncesinden bildiğimiz isimler var ve yeni isimler de var. Nevra Hanım siz yıllar önceki dizide de vardınız ve yine aynı ekiple yeniden çalışmak nasıl bir duyguydu? İlk gün sette neler yaşandı, o anları anlatır mısınız?

Kutsi: Benim küçük kızım şu anda 10 yaşında. Projeyi duyar duymaz 'Çilek', 'Dudu' bütün hikâyeye hakim. Yani çocuklar doğru zamanda yapılan doğru bir projeyi algılamış ve YouTube'dan izlemeye başlamış.

* Hiç kötü yorum oldu mu?

Nevra Serezli: Bu oynarken ekranda çok kötü yorumlar da alıyorduk. Tabii o zaman dediğim gibi yorumlar sosyal medyada değil, Nişantaşı veya Şişli sokaklarında yürürken de benim önüme gelip durduruyorlardı. İşte "Siz çok kötü bir şey yapıyorsunuz. Çocuklara kötü örnek oluyorsunuz. Köpek niye konuşuyor? Sen niye kocanı köpek yaptın" falan diye... Anlatmaya çalışıyorduk, "Yani hanımefendi işte öyle değil de böyle de işte" diye. Hatta bir tanesi şey dedi bir alışveriş merkezinde, "Sizi şikâyet edeceğim, çocuklara çok kötü örnek oluyorsunuz. Kötü şeyler gösteriyorsunuz, büyüye inandırıyorsunuz, sihirlere inandırıyorsunuz" dedi. Dedim ki "Aslında bu düşünce yasaklanmalı." Çünkü çocuk hayal eder, hayal ettiği müddetçe yaratıcı olur. Hayal etmezse ne resmi çizecek, ne şiiri yazacak, ne şarkıyı besteleyecek? Bırakın çocuklarınız hayal etsin. Biz onlara "Hayal etme" demiyoruz ki ve her lafın altında size verilen dersler vardı. Her senaryo çekime girmeden önce pedagog tarafından ayrıca okunuyordu, çocuklara zararlı bir şey vermeyelim diye. Hayvan sevgisi mesela... Acayip işledik. Bizim setimizde her hafta bir hayvan vardı. Iguana, yılan, eşek, at, kaplumbağa ve deniz atı bile vardı. Hayvan nasıl sevilir, nasıl o hayvan nereden gelmiştir, nasıl beslenir? Yani hayvana olan sevgiyi bile işlemiştik. "Doğru söylemek lazım, yalan söylemeyin çocuklar" diye bu dersler her bölümde vardı.