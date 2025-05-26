Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli olarak Kurtman'ın ev sahibi İrfan Çakar'ı olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. İrfan Çakar, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Kurtman ile aralarında kiracı- ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu belirten Çakar, "Gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istedim. Olay sabahı da Kurtman'ı evine girerken baltanın küt kısmı ve sopa ile başına vurarak öldürdüm.