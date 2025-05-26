Geçtiğimiz günlerde, dünyanın bir numaralı tenisçisi Sırp Novak Djokovic, özel bir etkinlik için Türkiye’ye geldi.

Turizmin gözde rotalarından Bodrum’a giden Novak Djokovic, düzenlenen bir söyleşiye katıldı. Ardından da tenis maçı yaptı.

Etkinlik sırasında ünlü oyuncu Ece Sükan ile bir araya gelen Novak Djokovic, kısa süreliğine de olsa birlikte korta çıktı.

REKLAM

Ece Sükan, dünyaca ünlü tenisçiyle yaşadığı bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına; "Dünyaca ünlü Novak Djokovic ile tenis oynama fırsatı buldum. Hayat boyu bir hayranı olarak, bu gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Bu harika deneyim ve bir efsaneyle tanışıp ondan bir şeyler öğrenme şansı için minnettarım" notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram