Dekoratif beton kemer 2 can aldı İzmir Menemen ilçesinde çocuklarının okuduğu Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için bir düğün salonuna giden ve etkinlik sırasında üstlerine dekoratif beton kemer yıkılan Doktor Mehmet Fatih Baltacı yaşamını yitirmiş, olayda ağır yaralanan eşi ev kadını Güler Baltacı ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Güler Baltacı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baltacı'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.05.2025 - 01:06 Güncelleme: 27.05.2025 - 01:06 facebook

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