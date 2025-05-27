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        Hatayspor - Fenerbahçe maçı YAZAR yorumları

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Hatayspor'a 4-2 yenildi. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını kaleme aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 09:28 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:28
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        Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu mücadeleyi yorumladı. İşte o yorumlar...

        2

        "MOURINHO'DAN BAŞLAYARAK DÜZELTİN"

        Şansal Büyüka: "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezonda yapacakları ilk işin takımı hızlandırmak olacağını söylemişti... Futbolcuların tamamını gönderemeyeceğinize, Mourinho’nun görevine son veremeyeceğinize göre bu takım nasıl hızlanacak, gerçekten meraktayım. Ligin bitimine bir hafta kaldı. Fenerbahçe, şampiyon Galatasaray’ın tam 11 puan gerisinde... Hala “Yapı” falan diye daha fazla milleti kandırmayın… Önce Fenerbahçe Futbol Takımı’nın içindeki çürük yapıyı düzeltin... Hem de Mourinho’dan başlayarak!" [Nefes]

        3

        "İBRE; SIFIRIN ALTINA GİDİYOR"

        Gürcan Bilgiç: "Bir günce Avrupa Şampiyonu olan Basketbol Takımı'nın sevincini devam ettirmek için oradalar. Kendi takımından haberi olmayan, takıma inanmayan, oyuncu üstüne kısır planlar yapıp faturayı sürekli oyunculara çıkaran Mourinho'ya daha ne kadar güvenebileceğimizi test ettik aslında. İbre; sıfırın altına gidiyor..." [Sabah]

        4

        "KIRMIZI KART YANLIŞTI"

        Mustafa Çulcu: "Okoronkwo'yu çekerek düşüren Mert Müldür'e bariz gol şansı dolayısıyla çıkan kırmızı kart hakem yorumudur. Savunma oyuncularının özellikle de Djiku'nun konumu, oyunun yönü dolayısıyla umut vaat eden atağın önlenmesinden sarı kart vermesi doğru yorum ve uygulama olurdu. Hakemin bu yorumu kabul görmedi." [Fotomaç]

        5

        "MOURINHO'YU GÖNDERMESİ LAZIM"

        İlker Yağcıoğlu: "Bu vurdum duymaz tavırları da aslında olacakların habercisi gibi. Ali Koç'un öncelikle tazminatı neyse Mourinho'yu göndermesi lazım. Ardından da Fenerbahçe formasını giydiklerinin farkında olmayan takımın yarısını göndermesi şart gibi duruyor."[Takvim]

        6

        "BUNUN HESABINI VERECEKLER"

        Emre Bol: "Kırmızı kart yanlıştı. Bu yanlış karara rağmen Fenerbahçe markasının küme düşmüş bir takım karşısında aldığı sonuç affedilmez! Bunun hesabını verecekler! İlk kez forma giyen genç Ertuğrul dışında hiç birine acımıyorum. Livakovic'e neden izin verildi? Sezon sona erdi de bizim mi haberimiz yok? Fenerbahçe formasını artık hak etmeyen giymeyecek. Manasızamaçsız maçta olsa, hazırlık maçı da olsa lig düşmüş rakipten böyle bir fark yenmez. Taraftarı insan içine çıkamaz hale getirdiniz. Bu utançla hayatınız boyunca yaşayacaksınız!" [Fotomaç]

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