Hatayspor - Fenerbahçe maçı YAZAR yorumları

"BUNUN HESABINI VERECEKLER"

Emre Bol: "Kırmızı kart yanlıştı. Bu yanlış karara rağmen Fenerbahçe markasının küme düşmüş bir takım karşısında aldığı sonuç affedilmez! Bunun hesabını verecekler! İlk kez forma giyen genç Ertuğrul dışında hiç birine acımıyorum. Livakovic'e neden izin verildi? Sezon sona erdi de bizim mi haberimiz yok? Fenerbahçe formasını artık hak etmeyen giymeyecek. Manasızamaçsız maçta olsa, hazırlık maçı da olsa lig düşmüş rakipten böyle bir fark yenmez. Taraftarı insan içine çıkamaz hale getirdiniz. Bu utançla hayatınız boyunca yaşayacaksınız!" [Fotomaç]