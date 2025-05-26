Narin Güran cinayetinde cezalar onandı

1. Ceza Dairesi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin istinaf başvurularıyla ilgili incelemeyi tamamladı.

İlk derece mahkemesince sanıklara verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulan Ceza Dairesi, istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "katılan" sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, "müşteki" sıfatıyla da baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen istinaf başvuru dilekçelerine ilişkin çalışmaları tamamlamıştı.

Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları dilekçelerini değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine göndermişti.