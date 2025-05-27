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        Haberler Bilgi Yaşam Daha önce buna hiç dikkat ettiniz mi: Islanan parmaklar her seferinde aynı desende mi buruşuyor?

        Daha önce buna hiç dikkat ettiniz mi: Islanan parmaklar her seferinde aynı desende mi buruşuyor?

        Sıcak yaz günlerinde ellerimizi havuza daldırmak, sadece serinletici değil, aynı zamanda oldukça tanıdık bir değişikliği de beraberinde getiriyor: buruşmuş parmak uçları. Peki ama bu buruşukluklar rastgele mi oluşuyor, yoksa her seferinde aynı şekilde mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 08:00 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:00
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        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
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        Bir öğrencinin sorduğu masum bir soru, insan fizyolojisine dair şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. “Parmaklar suya girdiğinde hep aynı şekilde mi buruşur?” sorusu, bilim dünyasında daha önce hiç yanıtlanmamış bir araştırmanın kapısını araladı...

        BURUŞUKLUKLAR RASTGELE DEĞİL, TEKRARLANABİLİR

        Binghamton Üniversitesi’nden Biyomedikal Mühendisi Guy German ve ekibi, Mayıs ayında Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials dergisinde yayımlanan çalışmalarında, parmakların her suya girdiğinde aynı buruşukluk desenlerini oluşturduğunu ortaya koydu.

        Üstelik bu desenlerin, cilt altındaki sabit konumlu kan damarlarının düzenini takip ettiği anlaşıldı. Yani parmak uçlarındaki bu kırışıklıklar, adeta görünmeyen bir haritanın izlerini taşıyor.

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        SUYUN ETKİSİYLE BURUŞMAK PASİF BİR TEPKİ DEĞİL

        Halk arasında yaygın bir yanılgı, buruşmanın cildin su emmesi sonucu şişmesinden kaynaklandığı yönünde. Ancak araştırmalar, bu etkinin aslında sinir sistemi tarafından aktif olarak başlatıldığını gösteriyor.

        Suya uzun süre maruz kalan parmak uçlarındaki ter bezleri açılıyor, bu da cildin iç kısmına su girmesine neden oluyor. Bu su, dokudaki tuz oranını düşürüyor. Sinirler bu değişikliği beyine iletiyor ve beyin, kan damarlarının daraltılması talimatını veriyor. Daralan damarlar, üzerlerindeki cildi içeri çekiyor ve ortaya buruşukluklar çıkıyor. Bu mekanizma, evrimsel olarak su altında daha iyi tutuş sağlamak için gelişmiş olabilir.

        AYNALAMA YÖNTEMİYLE KANITLANDI

        Araştırmacılar, üç gönüllünün sağ ellerini 40 derece sıcaklıkta 30 dakika boyunca suya batırdı. Eller fotoğraflandı ve aynı işlem en az 24 saat sonra tekrarlandı. Sonrasında her bir parmak fotoğrafı üst üste getirildi ve buruşukluklar karşılaştırıldı.

        Yapılan vektörel analizde, aynı parmaklarda oluşan buruşuklukların yüzde 94 oranında örtüştüğü görüldü. Karşılaştırma amacıyla kullanılan rastgele desenlerin uyumu ise yalnızca yüzde 21 civarındaydı.

        SADECE GÖRSEL DEĞİL, TIBBİ BİR İŞARET

        Bu fenomen, yalnızca eğlenceli bir bilimsel gerçek değil; aynı zamanda tıbbi anlamda da önemli bir belirti. Median siniri hasar gören bireylerde bu buruşukluklar oluşmuyor. Bu nedenle bazı nörolojik muayenelerde, hastanın elini suya sokarak buruşma tepkisi gözlemleniyor.

        Kaynak: Science News, Study Finds, IFL Science

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