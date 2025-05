Daha önce buna hiç dikkat ettiniz mi: Islanan parmaklar her seferinde aynı desende mi buruşuyor?

Bir öğrencinin sorduğu masum bir soru, insan fizyolojisine dair şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. “Parmaklar suya girdiğinde hep aynı şekilde mi buruşur?” sorusu, bilim dünyasında daha önce hiç yanıtlanmamış bir araştırmanın kapısını araladı...

BURUŞUKLUKLAR RASTGELE DEĞİL, TEKRARLANABİLİR

Binghamton Üniversitesi’nden Biyomedikal Mühendisi Guy German ve ekibi, Mayıs ayında Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials dergisinde yayımlanan çalışmalarında, parmakların her suya girdiğinde aynı buruşukluk desenlerini oluşturduğunu ortaya koydu.

Üstelik bu desenlerin, cilt altındaki sabit konumlu kan damarlarının düzenini takip ettiği anlaşıldı. Yani parmak uçlarındaki bu kırışıklıklar, adeta görünmeyen bir haritanın izlerini taşıyor.

SUYUN ETKİSİYLE BURUŞMAK PASİF BİR TEPKİ DEĞİL

Halk arasında yaygın bir yanılgı, buruşmanın cildin su emmesi sonucu şişmesinden kaynaklandığı yönünde. Ancak araştırmalar, bu etkinin aslında sinir sistemi tarafından aktif olarak başlatıldığını gösteriyor.

Suya uzun süre maruz kalan parmak uçlarındaki ter bezleri açılıyor, bu da cildin iç kısmına su girmesine neden oluyor. Bu su, dokudaki tuz oranını düşürüyor. Sinirler bu değişikliği beyine iletiyor ve beyin, kan damarlarının daraltılması talimatını veriyor. Daralan damarlar, üzerlerindeki cildi içeri çekiyor ve ortaya buruşukluklar çıkıyor. Bu mekanizma, evrimsel olarak su altında daha iyi tutuş sağlamak için gelişmiş olabilir.