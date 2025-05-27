Liverpool'da araç kalabalığa daldı! Olaya dair neler biliniyor?
53 yaşındaki bir İngiliz adam, dün akşam saatlerinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan Liverpool taraftarlarının arasına araçla daldı. Olayda 47 kişi yaralandı, yaralıların 27'si hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediğini açıkladı
İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. 53 yaşındaki İngiliz adam, olayın ardından gözaltına alındı.
Aracın kalabalığa dalması sonucu 47 kişi yaralandı, yaralıların 27'si hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediğini bildirdi.
Yetkililer, ambulansların ikisi ağır yaralı olmak üzere 27 kişiyi hastaneye kaldırdığını ve diğer 20 kişinin de hafif yaralanmalar nedeniyle olay yerinde tedavi edildiğini söyledi.
En az dört çocuk yaralandı. İtfaiye ekipleri, 1'i çocuk 4 kişinin aracın altında sıkıştığını açıkladı.
İngiltere Başbakanı Starmer: Korkunç
İngiltere Başbakanı Keir Starmer da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yaşanan olayı "korkunç" olarak niteledi.
Yaralıların ve olaydan etkilenen herkesin yanında olduğunu vurgulayan Starmer, "Bu şok edici olaya hızlı ve etkin müdahalelerinden dolayı polise ve acil durum ekiplerine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini kaydeden Starmer, "Polise soruşturma için ihtiyaç duyduğu alanı vermemizi rica ediyorum" çağrısında bulundu.
Ne olmuştu?
İngiltere'de Liverpool futbol takımının Premier Lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına dalmıştı. Terör eylemi şüphesine neden olayda ilk etapta 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Polis olayın yerel saatle 18.00’da Water Caddesi'nde yaşandığı belirtilerek, sürücünün gözaltına alındığını duyurmuştu.
15 Nisan 1989'da Sheffield'daki Hillsborough Stadyumu'nda oynanan Liverpool Nottingham Forest karşılaşmasına çıkan izdihamda 96 kişi hayatını kaybetmiş, 766 kişi de yaralanmıştı.
Bu, futbol tarihinin en ölümcül kazası olarak kayıtlara geçmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.