Liverpool'da araç kalabalığa daldı! Olaya dair neler biliniyor?

Yaralıların ve olaydan etkilenen herkesin yanında olduğunu vurgulayan Starmer, "Bu şok edici olaya hızlı ve etkin müdahalelerinden dolayı polise ve acil durum ekiplerine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini kaydeden Starmer, "Polise soruşturma için ihtiyaç duyduğu alanı vermemizi rica ediyorum" çağrısında bulundu.