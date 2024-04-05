Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı.

İl Seçim Kurulu, usule uygun olmayan bazı durumlardan dolayı Ürgüp Belediye Başkanlığı, Ürgüp Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi seçimlerinin iptaline karar verdi.

İl Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Kararda, oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı, sandık kurul üyeleri olmadan oy torbalarının mühürleri kırılarak açıldığının video görüntüleriyle tespit edildiği, oyların konulduğu torbaların bekletildiği seçim kurulu odasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı belirtildi.