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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 22:49 Güncelleme: 05.04.2024 - 22:49
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı.

        İl Seçim Kurulu, usule uygun olmayan bazı durumlardan dolayı Ürgüp Belediye Başkanlığı, Ürgüp Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi seçimlerinin iptaline karar verdi.

        İl Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

        Kararda, oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı, sandık kurul üyeleri olmadan oy torbalarının mühürleri kırılarak açıldığının video görüntüleriyle tespit edildiği, oyların konulduğu torbaların bekletildiği seçim kurulu odasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı belirtildi.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AK Parti'nin adayı Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı.

        MHP İlçe Başkanlığı, seçimlerin iptali için İl Seçim Kuruluna başvurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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