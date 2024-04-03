Nevşehir Belediyesi iş yerlerindeki "Arapça" tabelaları kaldırtıyor

Zabıta ekipleri, bu tarihe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalarla ilgili işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

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