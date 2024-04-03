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        Nevşehir Belediyesi iş yerlerindeki "Arapça" tabelaları kaldırtıyor

        İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, kentteki Arapça tabelaların kaldırılması talimatı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:49 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:49
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        Nevşehir Belediyesi iş yerlerindeki "Arapça" tabelaları kaldırtıyor
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        İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, kentteki Arapça tabelaların kaldırılması talimatı verdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

        Ekipler, iş yerlerinde Arapça tabela bulunan esnafa tabelalarını 5 Nisan Cuma gününe kadar kaldırmaları uyarısında bulundu.

        Zabıta ekipleri, bu tarihe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalarla ilgili işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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