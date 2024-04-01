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        Nevşehir'de İYİ Parti'li Arı başkan seçildi; 3 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi MHP kazandı

        NEVŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Partili Rasim Arı, belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:36 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:40
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        Nevşehir'de İYİ Parti'li Arı başkan seçildi; 3 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi MHP kazandı
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        NEVŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Partili Rasim Arı, belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 3'ünde CHP, 2'sinde MHP kazanırken, 2 ilçede oy sayım işlemi devam ediyor.

        Nevşehir'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdari Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, açılan yüzde 85,54 sandıkta oyların yüzde 52,09'unu alan İYİ Partili Rasim Arı belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise CHP'li 3 aday seçimi önde tamamlarken, 2'sinde MHP belediye başkanlığı kazandı. Kozaklı'da CHP'li Sefer Neslihanoğlu, Ürgüp'te CHP'li Ali Ertuğrul Bul, Derinkuyu'da CHP'li Taner İnce, Acıgöl'de MHP'li Mehmet Eroğlu, Gülşehir'de MHP'li Serkan Çiftçi seçimin galibi olurken, Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde oy sayım işlemi devam ediyor.

        Seçim sonuçlarını değerlendiren Rasim Arı, "Bu şehrin her alanda büyümesi ve kalkınması için çalışacağız. Nevşehir'in, evladına sahip çıktığını gösterdiniz. İyi ki varsınız. Yok saydılar, hafife aldılar ama geldikleri gibi geri gittiler. Demek ki neymiş? Milletin iradesinin üzerine bir güç yokmuş" dedi.

        RASİM ARI KİMDİR

        Nevşehir'de 1975 yılında doğan Rasim Arı, ilk ve orta eğitimini Nevşehir'de, liseyi İstanbul'da tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Arı, yüksek lisansını Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yaptı. Çeşitli devlet kurumlarında çalışan ve 2019'da AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Arı, görevinden istifa etmişti. İYİ Parti'nin adayı Arı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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