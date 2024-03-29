Bakan Işıkhan: Türkiye ekonomisi, AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına düşen milli gelir de 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Bakan Işıkhan ilk olarak özel bir otelde iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan konuşmasında, birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye’yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak her alanda geliştirmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Son dönemde ekonomide ve çalışma hayatında çok olumlu veriler elde ediyoruz. 2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre, 318 bin kişi azalmıştır. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranı son 22 yılın en yüksek düzeyine yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıl özelinde baktığımızda, 2023 yılında toplam istihdam edilenlerin sayısı 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine ulaşmıştır" diye konuştu.

'DOLAR BAZINDA MİLLİ GELİR, 1 TRİLYON DOLARI AŞTI' Türkiye'nin ekonomisinin 2005 yılına göre, 12 milyon 275 bin kişilik, yeni istihdama sebep olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Yıllar içinde işsizlik oranının azalması noktasındaki olumlu ivme 2023 yılında da devam etmiş, istihdam oranımız bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılından 2023 yılına gelindiğinde ise istihdam oranı 8,3 puan artmıştır. 2005 yılında sanayi istihdamı 4 milyon 140 bin kişi iken, 2023 yılında 6 milyon 711 bin kişi olarak gerçekleşmiş, ülkemizin sanayi alanındaki atılımlarının iş gücü istatistiklerine önemli bir yansıması olduğunu da görüyoruz. Hizmet sektöründe ise, 2005 yılında hizmetler istihdamı 9 milyon 176 bin kişi iken, bu rakam 2023 yılında 18 milyon 230 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler hizmetler alanındaki ekonomik büyümenin net bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca; 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına düşen milli gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü" ifadelerini kullandı.