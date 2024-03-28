Nevşehir Belediye Başkanı Savran, partisinin sandık görevlileriyle bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti sandık görevlileriyle bir araya geldi

Savran, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, hizmet ve eser siyasetiyle Nevşehir'e bu zamana kadar sahip çıktıklarını belirtti.

Savran, 31 Mart'ta yeni bir zafer kazanmaya emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederek, "Bizim sevdamız memleket, davamız hizmettir. Yeni dönemde de hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Şehrimizi daha da güzelleştirmek, kalkındırmak ve geleceğe hazırlamak için hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.