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        Nevşehir Belediye Başkanı Savran, partisinin sandık görevlileriyle bir araya geldi

        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti sandık görevlileriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:26
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        Nevşehir Belediye Başkanı Savran, partisinin sandık görevlileriyle bir araya geldi
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        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti sandık görevlileriyle bir araya geldi

        Savran, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, hizmet ve eser siyasetiyle Nevşehir'e bu zamana kadar sahip çıktıklarını belirtti.

        Savran, 31 Mart'ta yeni bir zafer kazanmaya emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederek, "Bizim sevdamız memleket, davamız hizmettir. Yeni dönemde de hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Şehrimizi daha da güzelleştirmek, kalkındırmak ve geleceğe hazırlamak için hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Seçimlerde partisi adına sandık kurullarında görev alacak olan teşkilat üyelerinin çok önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Savran, şunları kaydetti:

        "Görev süremizde belediye ortalamasının 4-5 katı iş yaptık. Şehrimiz için sizlerin de desteği ile gece gündüz demeden çalıştık. Bunları vatandaşlarımıza anlatmak için haftalardır tüm teşkilatlarımızla birlikte şehrimizi karış karış gezdik. Tüm bu verdiğimiz emeklerin sonucunu sandıkta alacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi seçim ilk olarak sahada sonra da sandıkta kazanılıyor. Bu yüzden sizlerin görevi çok önemli. Bizlerin, şehrimizin emeğine sahip çıkacak olan sizlersiniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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