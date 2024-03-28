Uçhisar Belediye Başkanı Süslü seçmenden 31 Mart'ta destek istedi
Uçhisar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Osman Süslü, vatandaşlarla bir araya gelerek 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden göreve gelmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı.
Uçhisar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Osman Süslü, vatandaşlarla bir araya gelerek 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden göreve gelmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı.
Beldedeki çeşitli mahalle ve caddeleri dolaşarak seçmenle görüşen Süslü, Uçhisar'da temelleri sağlam yeni projelerle gerçek belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Uçhisar için gerekli üst ve alt yapı hizmetleri, sosyal yaşam alanları ile halkın yaşamını kolaylaştıracak çok sayıda projeye imza attıklarını anlatan Süslü, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında belde için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
İnsan odaklı yatırımların peş peşe hayata geçirileceğini dile getiren Süslü, şöyle konuştu:
"Ortaya koyduğumuz vizyon çalışmalarla Uçhisar'ı vizyon kent haline getirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Allah'ın izniyle çok daha büyük projeler geliştireceğiz. Uçhisar için ilk günkü aşk ve heyecanımızla çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kalpten kucaklaşan bir düsturla Uçhisar'da, belediye olarak hızlı çözümler üretmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız."
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