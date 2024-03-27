Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir’de AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran için oy isteyerek, “Mehmet Savran ve sizlerin desteğiyle, şehrimizi daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bundan önce nasıl yapmışsak bundan sonra da öyle yapacağız. Yaparsa yine AK Parti yapar" dedi.

Çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı’na geçen Uraloğlu, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Biz birçok yatırım yapıyoruz. Bu süreç içinde özellikle köprüler yaptık. Şimdi bazı işleri önceden yaparsınız, sonradan ihtiyaçlar gelişir ve değişir. Ona göre de vaziyet almamız lazım. Nevşehir-Acıgöl-Aksaray yolunu bölünmüş olarak bitirmiştik. İlk bitirdiğimiz bölünmüş yollardandır. Artık ihtiyaçlar gelişiyor, değişiyor. İmkanlar da gelişiyor çok şükür. O yolun da bütün bu sıcak karışım kaplama yapılması ve mevcut standardının yükseltilmesi ihtiyacı olmuştur. Ona da başladık. Nevşehir- Ürgüp, Ürgüp-Boğaz Köprü yolu, Yüzüçevler Köprülü Kavşağı ve devamındaki bağlantı yolu ve tarihi Avanos Köprüsü gibi önemli projelerde de özellikle Karayolları tarafında çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZ NE SÖYLEDİĞİMİZİ BİLEREK SÖYLÜYORUZ' Yapılan projelere değinen Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 16,7 kilometre uzunluğundaki yolumuzun projesinin 'ön proje' diyebileceğimiz projeyi yaptık. Belediyemizde 3 etapta kamulaştırma ve imar uygulamalarıyla ilgili çalışmaları başlattı. Hedefimiz yıl içinde bitirerek bunun yıl sonuna kadar olmadı, önümüzdeki senenin hemen başlarında ihalesini yapmayı planlıyoruz. Yatırım programını aldık. Bu konuda bazı spekülasyonlar yapılıyor. Elbette biz ne söylediğimizi bilerek söylüyoruz ama devletin yatırım programına da girmiş durumdadır. En kısa zamanda projeyi bitirerek başlayacağız. Projenin içinde 6 tane köprülü kavşak var. Yine içerisinde 2 tane üst geçit ve 5 tane de alt geçit var. Kendi başına otoyol standartlarını sağlayacak bir yaklaşımla buraya bir çevreyolunu da önümüzdeki süreçte kazandırmış olacağız" diye konuştu.