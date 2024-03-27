Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran için oy isteyerek, "Mehmet Savran ve sizlerin desteğiyle, şehrimizi daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir’de AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran için oy isteyerek, “Mehmet Savran ve sizlerin desteğiyle, şehrimizi daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bundan önce nasıl yapmışsak bundan sonra da öyle yapacağız. Yaparsa yine AK Parti yapar" dedi.
Çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı’na geçen Uraloğlu, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Biz birçok yatırım yapıyoruz. Bu süreç içinde özellikle köprüler yaptık. Şimdi bazı işleri önceden yaparsınız, sonradan ihtiyaçlar gelişir ve değişir. Ona göre de vaziyet almamız lazım. Nevşehir-Acıgöl-Aksaray yolunu bölünmüş olarak bitirmiştik. İlk bitirdiğimiz bölünmüş yollardandır. Artık ihtiyaçlar gelişiyor, değişiyor. İmkanlar da gelişiyor çok şükür. O yolun da bütün bu sıcak karışım kaplama yapılması ve mevcut standardının yükseltilmesi ihtiyacı olmuştur. Ona da başladık. Nevşehir- Ürgüp, Ürgüp-Boğaz Köprü yolu, Yüzüçevler Köprülü Kavşağı ve devamındaki bağlantı yolu ve tarihi Avanos Köprüsü gibi önemli projelerde de özellikle Karayolları tarafında çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'BİZ NE SÖYLEDİĞİMİZİ BİLEREK SÖYLÜYORUZ'
Yapılan projelere değinen Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 16,7 kilometre uzunluğundaki yolumuzun projesinin 'ön proje' diyebileceğimiz projeyi yaptık. Belediyemizde 3 etapta kamulaştırma ve imar uygulamalarıyla ilgili çalışmaları başlattı. Hedefimiz yıl içinde bitirerek bunun yıl sonuna kadar olmadı, önümüzdeki senenin hemen başlarında ihalesini yapmayı planlıyoruz. Yatırım programını aldık. Bu konuda bazı spekülasyonlar yapılıyor. Elbette biz ne söylediğimizi bilerek söylüyoruz ama devletin yatırım programına da girmiş durumdadır. En kısa zamanda projeyi bitirerek başlayacağız. Projenin içinde 6 tane köprülü kavşak var. Yine içerisinde 2 tane üst geçit ve 5 tane de alt geçit var. Kendi başına otoyol standartlarını sağlayacak bir yaklaşımla buraya bir çevreyolunu da önümüzdeki süreçte kazandırmış olacağız" diye konuştu.
'711 KİLOMETRE OLAN FİBER OPTİK AĞ UZUNLUĞUNU, 2700'E ÇIKARDIK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her ulaşım sistemini de takip ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "İlimizin ihtiyaçları nelerdir? Onlara bakıyoruz. İlimizin eski hava havalimanlarından bir tanesi. Tabii geçen seneki uçuş sayıları, ilimizi geçen sene ziyaret eden ziyaretçi sayısı yaklaşık 5 milyonlara gelmiş. Artık hem mevcut durumu, hem fiziki mekanın yetersizliği bizim havaalanımız için çok yeterli değil. Biz ihalemizi yaptık. Ama ihale şartlarında oluşan bazı sıkıntılardan dolayı ihaleyi devam ettiremedik. Güncel fiyatlarla bütün maliyetleri hesapladık. İnşallah nisan ayının içerisinde Nevşehir'e yakışacak olan, uçağın kanatlarını sembolize eden bir terminal binasıyla beraber kapasitesini 2 milyonun üzerine çıkaracağız. Nisan ayında ihalesini yapıp çok ta gecikmeden inşaatına başlamış olacağız. Bu işin bir taraftan da iletişim, haberleşme tarafı var. 771 kilometre olan fiber optik ağ uzunluğunu, 2 bin 700 kilometreye çıkardık. Nevşehir'de hızlı internet abonesi sayısı bugün tam 319 bindir. AK Parti olarak adayımız Mehmet Savran ve sizlerin desteğiyle, şehrimizi daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bundan önce nasıl yapmışsak bundan sonra da öyle yapacağız. Yaparsa yine AK Parti yapar" dedi.
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