Nevşehir Belediye Başkanı Savran projelerini açıkladı

Nevşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Savran, kent için hazırladığı projeleri açıkladı.

AK Parti il binasında düzenlenen toplantıda konuşan Savran, 31 Mart'taki seçimlerde yeniden başkan seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri yatırımlarla kentin daha müreffeh bir düzeye ulaşacağını belirtti.

Belediye Başkanlığı sürecinde alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra çok sayıda projeyi tamamlayarak halkın hizmeti sunduklarını aktaran Savran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı"na yakışacak Nevşehir'i, tarihi ve kültürel değerlerin korunduğu modern kentler sıralamasında üst sıralara taşıyacaklarını ifade etti.

Savran, turizm bölgesi olmanın avantajlarını kent merkezini geliştirmek adına kullanarak, adını sportif faaliyetlerin Anadolu'daki merkezi olarak duyuracak Nevşehir'e, Geleneksel Türk Sporları Tesisi, futbol takımlarının antrenman ve kamplarına ev sahipliği yapacak spor alanlarının kazandırılması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Hazırladıkları turizm planı ile kent merkezine daha fazla turist çekebilmek amacıyla kongre ve fuar alanları ile tarihi binaları restore ederek "kültür sokakları" oluşturacaklarını dile getiren Savran, yaklaşık 3 yıldır sürdürdükleri istihdam garantili meslek edindirme kurslarının kapasitelerini artıracaklarını söyledi.

Doğup büyüdüğü kente kalıcı eserler bırakabilmek için bundan önce olduğu gibi seçilmesi halinde yeni dönemde de gayret göstereceğini dile getiren Savran, şöyle konuştu:

"Kent merkezinde çocuklarımızın spora yönelmeleri amacıyla 38 semt sahası yapmıştık. Planlamasını tamamladığımız 50 semt sahasını da kısa süre içinde hizmete sunacağız. Onlarca projemizin yanı sıra Kapadokya turizmine katkı sunacak ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynayacak Nevşehir Kent Müzesini hep birlikte açacağız. Şehrimiz insanının daha güvenli ve ferah yaşaması için mülk sahipleriyle görüşmeleri son aşamaya getirdiğimiz kentsel dönüşüm projemizi hayata geçireceğiz. Çevreden sağlığa, sosyal hayattan tarıma kadar ekibimizle hazırladığımız çok sayıda projeye yeniden imza atmak konusunda heyecanlıyız."