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        İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, partililere teşekkür etti

        Nevşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan İYİ Parti adayı Rasim Arı, partililere seslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:22 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:24
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        İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, partililere teşekkür etti
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        Nevşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan İYİ Parti adayı Rasim Arı, partililere seslendi.

        Atatürk Bulvarı'ndaki İYİ Parti İl Başkanlığının bulunduğu bina önündeki programda konuşan Arı, partililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Arı, kentin kalkınması ve büyümesi için çalışacaklarını belirterek, "Bizi bir araya getiren Nevşehir'im, bu zafer hepimizin zaferidir. Nevşehir evladına sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Beni o makama layık gören sizlere şükranım." dedi.

        Konuşmanın ardından araçlarla konvoy oluşturan partililer, kentin caddelerinde gezdi.

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