AK Parti Göreme Belediye Başkan adayı Durmaz, seçmene projelerini anlattı

AK Parti Göreme Belediye Başkan adayı Mustafa Durmaz, yılda yaklaşık 5 milyon turistin ziyaret ettiği beldeye yönelik projelerini vatandaşla paylaştı.

Hakkı Paşa Meydanı'ndaki iş yerlerini ziyaret eden Durmaz, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi seçmenle görüşerek, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlatan Durmaz, beldeyi dünya turizminde marka değeri olan bir noktaya taşıyacaklarını belirtti.

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin mutlak uğrak mekanı konumundaki Göreme'de alt ve üst yapı, toplu taşıma gibi temel sorunların kısa vadede çözüleceğini kaydeden Durmaz, beldeyi gezmek için gelen konukların rahatlığını sağlamak amacıyla kapalı otopark, turizm zabıtası, etkinlik alanlarının hayata geçirileceğini kaydetti.