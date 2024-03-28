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        AK Parti Göreme Belediye Başkan adayı Durmaz, seçmene projelerini anlattı

        AK Parti Göreme Belediye Başkan adayı Mustafa Durmaz, yılda yaklaşık 5 milyon turistin ziyaret ettiği beldeye yönelik projelerini vatandaşla paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:16
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        AK Parti Göreme Belediye Başkan adayı Durmaz, seçmene projelerini anlattı
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        AK Parti Göreme Belediye Başkan adayı Mustafa Durmaz, yılda yaklaşık 5 milyon turistin ziyaret ettiği beldeye yönelik projelerini vatandaşla paylaştı.

        Hakkı Paşa Meydanı'ndaki iş yerlerini ziyaret eden Durmaz, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

        31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi seçmenle görüşerek, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlatan Durmaz, beldeyi dünya turizminde marka değeri olan bir noktaya taşıyacaklarını belirtti.

        Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin mutlak uğrak mekanı konumundaki Göreme'de alt ve üst yapı, toplu taşıma gibi temel sorunların kısa vadede çözüleceğini kaydeden Durmaz, beldeyi gezmek için gelen konukların rahatlığını sağlamak amacıyla kapalı otopark, turizm zabıtası, etkinlik alanlarının hayata geçirileceğini kaydetti.

        Belediyenin halka hizmet kapısı olduğunu vurgulayan Durmaz, "Göreme'de son yıllarda kaybolan kaliteli turizm imajını yeniden kazandıracağız. Kültür turizmini yeniden canlandırıp, uluslararası festivaller ve yarışmalarla beldemizi dünyaya tanıtacağız. Tarihi belediye binamızı Göreme Kültür Müzesi'ne dönüştürerek yeniden kasabamıza kazandıracağız. Halkımızın teveccühü ile 1 Nisan sabahından itibaren Göreme herkesin yüzünün güldüğü bir çehreye kavuşacak." diye konuştu.

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