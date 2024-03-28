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        MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Doğu, projelerini anlattı

        MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Adnan Doğu, esnaf ve vatandaştan destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:19
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        MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Doğu, projelerini anlattı
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        MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Adnan Doğu, esnaf ve vatandaştan destek istedi.

        Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerini ziyaret eden Doğu, seçmenle bir araya geldi.

        Belediye başkanı seçilmesi halinde kentte hayata geçirmeyi planladığı projeleriyle ilgili bilgi veren Doğu, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimde bu şehri hep birlikte kalkındıracağız. Size 50 yıllık esnaf sözü veriyorum. Şehrimizin geleceği için titizlikle hazırladığımız projelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Hedefimiz, Nevşehir'i daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmek. Halkımızın sorunlarını dinlemek, ihtiyaçlarınıza çözüm bulmak bizlere gurur veriyor. Sizlerin desteği ile şehrimizi ileriye taşıyacağımıza inanıyorum."

        Doğu'ya MHP Genel Başkan Yardımcısı Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, İl Başkanı Ali Akkoç ve parti yöneticileri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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