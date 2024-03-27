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        Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar (2)

        AVANOSİLÇESİNE GEÇTİ​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilik ve AK Parti il binası ziyaretinin ardından Avanos ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 19:02 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:05
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        Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar (2)
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        AVANOSİLÇESİNE GEÇTİ

        ​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilik ve AK Parti il binası ziyaretinin ardından Avanos ilçesine geldi. Bakan Uraloğlu, tarihi köprü restorasyon alanında yaptığı açıklamada, "Önümüzde bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinde bir yarış var. İnşallah Nevşehir'imize, Avanos'umuza güzel hizmetler yapacak olan bir ekiple beraber biz de hizmetler yapmaya talibiz. İnşallah onları sizlerle beraber yapacağız. Arkamda Sultan Abdulhamid döneminde yapılmış olan 11 ayaklı, 152 metre uzunluğundaki tarihi bir köprü vesilesiyle burada bulunuyoruz. Bunun hikayesi var. Eskiler birazcık daha en azından fotoğraflarıyla bilirler. Bunun üstü ahşap bir köprüymüş. 1925 yılında olan bir yangında o ahşap kısım yanmış ve o dönemde betonarme olarak yapılmış. Maalesef aslından uzaklaşmış. Sonra 1995 yılında köprü belli sebeplerden dolayı yıkılmış ve yeniden bazı ilaveler yapılarak çok orijinaline uygun olmayan şekilde hayata geçirilmiş. Köprünün 11 adet taş ayaklarında da gerekli restorasyonları yapıyoruz. Üzerini de inşallah Avanos'a yakışacak şekilde çelik bir tabliyeyle yapacağız. Bunu da kurula onaylattırdık. Tarihi dokusunu mümkün olduğu kadar muhafaza edebilecek şekilde yürütüyoruz. Bu birazcık iğneyle kuyu kazmak gibidir. Çok istenen şartlarda yapmamız gerekmektedir. Onun için arkadaşlarımız yavaş bir tempoda ama kendi tarihi dokusuna uygun bir tempoda yapım çalışmalarını yürütüyorlar. Bu sene içerisinde bitirip hizmete açacağız. Bu köprümüzü de inşallah tarihi dokusuna uygun bir şekilde bitirerek sizlerin kullanımına açmış olacağız" dedi.

        'EĞER SEÇİMİ KAYBEDERSENİZ TAŞ KÖPRÜNÜN YAPIMI DURACAK MI?'

        Bakan Uraloğlu, tarihi köprüde yaptığı konuşmanın ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Ahmet Kavak isimli bir vatandaş Uraloğlu'na, "Eğer seçimi kaybederseniz taş köprünün yapımı duracak mı?" sorusunu yöneltti. Bakan Uraloğlu ise vatandaşa, "İstanbul ve Ankara'da hizmetler durdu mu?" yanıtını verdi.

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