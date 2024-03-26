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        Öğrenciler NEVÜ yerleşkesine fidan dikti

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri "Orman Haftası" kapsamında fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:36
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        Öğrenciler NEVÜ yerleşkesine fidan dikti
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri "Orman Haftası" kapsamında fidan dikti.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Damla ve İyiliğin Geleceği Kulübü tarafından üniversite yerleşkesinde etkinlik düzenlendi.

        Çevre bilincinin oluşturulması ve orman sevgisinin artırılması amacıyla düzenlenen programda, çeşitli fakültelerde öğrenim gören öğrenciler alanda dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu.

        Etkinliğe, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Çatak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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