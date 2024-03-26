Öğrenciler NEVÜ yerleşkesine fidan dikti

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Damla ve İyiliğin Geleceği Kulübü tarafından üniversite yerleşkesinde etkinlik düzenlendi.

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