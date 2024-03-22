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        Nevşehir'de buzlanan yolda 14 araç birbirine girdi: 7 yaralı

        NEVŞEHİR'de, buzlanan yolda 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:10 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:15
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        Nevşehir'de buzlanan yolda 14 araç birbirine girdi: 7 yaralı
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        NEVŞEHİR'de, buzlanan yolda 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Nevşehir- Aksaray yolu 5'inci Etap TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Buzlanma nedeniyle 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 2 hafif ticari araç ve 4 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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