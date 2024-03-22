Nevşehir'de buzlanan yolda 14 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Nevşehir- Aksaray yolu 5'inci Etap TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Buzlanma nedeniyle 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 2 hafif ticari araç ve 4 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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