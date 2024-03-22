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        Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

        Nevşehir'de, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:04
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        Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Nevşehir- Aksaray kara yolu 5. Etap TOKİ Kavşağı'nda yolda oluşan buzlanma kazaya neden oldu.

        Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan 3 şehirlerarası otobüs, 5 tır, 4 otomobil ve 2 hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışık yanmasının ardından buzlanmadan dolayı duramayarak çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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