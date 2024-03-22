Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan 3 şehirlerarası otobüs, 5 tır, 4 otomobil ve 2 hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışık yanmasının ardından buzlanmadan dolayı duramayarak çarpıştı.

Nevşehir- Aksaray kara yolu 5. Etap TOKİ Kavşağı'nda yolda oluşan buzlanma kazaya neden oldu.

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