Nevşehir'de bir yayanın otomobilin üzerine atlaması güvenlik kamerasına yansıdı

V.S'den şüphelenen polis, çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydığı incelediğinde, V.S'nin kaza süsü vermek amacıyla aracın üzerine atladığı kanaatine vararak, sürücü ve şüpheliyi emniyete götürdü.

B.Ş. idaresindeki otomobilin çarptığı öne sürülen ve yerde yatan V.S. (32), polisleri görünce ayağa kalkıp, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek uzaklaşmak istedi.

Polis ekipleri, bir otomobilin Atatürk Bulvarı'nda yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

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