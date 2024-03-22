Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de bir yayanın otomobilin üzerine atlaması güvenlik kamerasına yansıdı

        Nevşehir'de bir yayanın "kaza süsü vermek amacıyla" otomobilin üzerine atlamasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de bir yayanın otomobilin üzerine atlaması güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de bir yayanın "kaza süsü vermek amacıyla" otomobilin üzerine atlamasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Polis ekipleri, bir otomobilin Atatürk Bulvarı'nda yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

        B.Ş. idaresindeki otomobilin çarptığı öne sürülen ve yerde yatan V.S. (32), polisleri görünce ayağa kalkıp, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek uzaklaşmak istedi.

        V.S'den şüphelenen polis, çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydığı incelediğinde, V.S'nin kaza süsü vermek amacıyla aracın üzerine atladığı kanaatine vararak, sürücü ve şüpheliyi emniyete götürdü.

        Şikayetçi olmayan taraflar, serbest bırakıldı.

        Görüntüde, V.S'nin yaya öncelikli geçitte beklediği, yaklaşan otomobilin üzerine atlayıp düştüğü görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da rezervasyonlara 9 günlük bayram tatili etkisi
        Kapadokya'da rezervasyonlara 9 günlük bayram tatili etkisi
        İHH gönüllüleri Nevşehir'de 2 bin dar gelirli aileye gıda paketi ulaştırdı
        İHH gönüllüleri Nevşehir'de 2 bin dar gelirli aileye gıda paketi ulaştırdı
        Nevşehirli doktor depremdeki çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldü
        Nevşehirli doktor depremdeki çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldü
        Minibüsün çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Minibüsün çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı