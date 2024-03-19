Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Son bir haftada gerçekleştirilen 11 farklı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada yapılan çalışmalarda 18 zanlı gözaltına alındı.

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