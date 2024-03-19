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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada yapılan çalışmalarda 18 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:17
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada yapılan çalışmalarda 18 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

        Son bir haftada gerçekleştirilen 11 farklı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

        Çalışmalarda, 86,5 gram sentetik uyuşturucu ile 8 gram esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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