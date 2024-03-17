Nevşehir'de düzenlenen ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı

Törende, dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve diğer protokol üyelerince verildi.

Bireysel ve takımlar halinde kız ve erkeklerden oluşan takımların mücadelesinin ardından ödül töreni düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde 13 Mart'ta başlayan müsabakalara, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, İsviçre, Azerbaycan'dan 13 ve 15 yaş altı kız ve erkek sporcular katıldı.

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