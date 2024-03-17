Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de düzenlenen ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı

        Nevşehir'de gerçekleştirilen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından düzenlenen "Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de düzenlenen ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de gerçekleştirilen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından düzenlenen "Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları" tamamlandı.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde 13 Mart'ta başlayan müsabakalara, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, İsviçre, Azerbaycan'dan 13 ve 15 yaş altı kız ve erkek sporcular katıldı.

        Bireysel ve takımlar halinde kız ve erkeklerden oluşan takımların mücadelesinin ardından ödül töreni düzenlendi.

        Törende, dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve diğer protokol üyelerince verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk düdük çaldı!
        İlk düdük çaldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        MHP'de büyük kurultay
        MHP'de büyük kurultay
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerlerinin duvarlarını renklendiriyor
        Tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerlerinin duvarlarını renklendiriyor
        NEVÜ'de turist rehberlerine eğitim verildi
        NEVÜ'de turist rehberlerine eğitim verildi
        ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları Nevşehir'de başla...
        ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları Nevşehir'de başla...
        Hayırsever iş insanından Nevşehir'deki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye destek
        Hayırsever iş insanından Nevşehir'deki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye destek
        Avanos'ta firari hükümlü yakalandı
        Avanos'ta firari hükümlü yakalandı
        Balayı tatilindeki çiftin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın y...
        Balayı tatilindeki çiftin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın y...