Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerlerinin duvarlarını renklendiriyor

        Nevşehir'de yaşayan 44 yaşındaki Ayşe Rehber, tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerlerinin duvarlarını çeşitli motiflerle renklendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:56 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerlerinin duvarlarını renklendiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de yaşayan 44 yaşındaki Ayşe Rehber, tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerlerinin duvarlarını çeşitli motiflerle renklendiriyor.

        Ev hanımı Ayşe Rehber, Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezinde katıldığı rölyef kursunun ardından uzun yıllardır içinde uhde olan resim çalışmalarına yoğunluk verdi.

        İlk etapta tepsi ve tablolara rölyef çalışması yapan Rehber, daha sonra çalışmalarını büyük alanlara uygulamak amacıyla duvarları tuvale dönüştürdü.

        Talebe göre kentteki ev ve iş yerlerinin duvarlarına eskitme yöntemiyle şekiller çizen Rehber, hem mekanları güzelleştiriyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        Ayşe Rehber, 6 yıl önce kaydolduğu kursun hayatına renk kattığını, küçük objelerin üzerine hoşuna giden desen ve şekilleri yansıtarak çalışmaya başladığını belirtti.

        Rehber, çalışmalarını duvarlara uygulamaya başladığında daha çok keyif aldığını ifade ederek, yaklaşık 3 yıldır duvar boyama sanatını meslek edindiğini dile getirdi.

        İlk önce arkadaşlarına ait evlerin duvarlarını renklendirdiğini, kendisine ait sosyal medya hesabından çalışmalarını paylaşmaya başladığını aktaran Rehber, ardından farklı kişi ve işletmelerden talep geldiğini söyledi.

        - "Deneme yanılma yöntemiyle kendimi geliştirdim"

        Yardımcısı Rabia Koçer'le taleplere yetişmeye çalıştığını dile getiren Rehber, şöyle konuştu:

        "Kursta rölyef kullanmayı öğrendim. Ama orada tepsi gibi küçük şeylere çalışma yapıyorduk. Benim hayalimde büyük çalışmalar vardı. İlgi duyduğum için internette araştırmalar yaparak iş eğitim programlarına katıldım. Deneme yanılma yöntemiyle kendimi geliştirdim. İnsan sevince deneye deneye değişik formatlar bulabiliyor. Hala kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Nevşehir küçük bir yer. Sosyal medya ve tavsiyelerle insanlar bana ulaşıyor."

        - "Çok keyif aldığım için de yorulmuyorum"

        Rehber, işleme başlarken ilk olarak duvara astar yaptıklarını, sonra kardığı harçlara desen verip, ara desenleri mala yardımıyla oluşturduğunu anlattı.

        Üzerine renklendirme ve eskitme yaptığını ifade eden Rehber, "Alt zemine duvar boyası kullanabiliyorum. Çalıştığım tekniğe ve şekle göre kullandığım boyalar değişiyor. Çok yorucu bir iş. Hele harç karma kısmı beni oldukça yoruyor. Ama çok keyif alıyorum. Duvardaki çalışma resim yapmak gibi. Çocukken de resme merak ve yatkınlığım vardı. Şimdi onu duvarlarda hayata geçirmiş oldum. Çok keyif aldığım için de yorulmuyorum. Duvardan ziyade biraz tablo gibi duruyor. Ben de severek yapıyorum." diye konuştu.

        Rehber, duvarlara yönelik farklı evreler içeren çalışmasının üç günde tamamlandığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        NEVÜ'de turist rehberlerine eğitim verildi
        NEVÜ'de turist rehberlerine eğitim verildi
        ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları Nevşehir'de başla...
        ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları Nevşehir'de başla...
        Hayırsever iş insanından Nevşehir'deki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye destek
        Hayırsever iş insanından Nevşehir'deki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye destek
        Avanos'ta firari hükümlü yakalandı
        Avanos'ta firari hükümlü yakalandı
        Balayı tatilindeki çiftin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın y...
        Balayı tatilindeki çiftin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın y...
        Türkiye'yi besleyecek tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk edili...
        Türkiye'yi besleyecek tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk edili...