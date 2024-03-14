Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Türkiye'yi besleyecek tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk ediliyor

        BEHÇET ALKAN - Çürümemesi için Nevşehir'de kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen tohumluk patatesler, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra ekim için Türkiye'nin farklı yörelerine sevk ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'yi besleyecek tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Çürümemesi için Nevşehir'de kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen tohumluk patatesler, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra ekim için Türkiye'nin farklı yörelerine sevk ediliyor.

        Nevşehir'de, Kapadokya'ya özgü tüf kayalar içine oyulmuş depolar hem yeni hasat dönemine kadar ülkenin patates ihtiyacını karşılıyor hem de yeni sezonda ekilecek tohumlukların muhafazasında kullanılıyor.

        Bölgede farklı boyutlardaki 1321 ruhsatlı yer altı deposuna sonbaharda konulan patates tohumları, doğal yapı nedeniyle ihtiyaç duyduğu nem ve ısıya sahip ortamda çürüme, küflenme ve çillenme olmadan aylarca kalabiliyor.

        Depolardaki muhafaza sürecinin ardından mahzenlerden alınan tohumlar, işçilerin sıra sıra dizildiği bantlara dökülüyor ve bozulma meydana gelmiş olanlar ayıklanıyor.

        Bölgedeki depolardan sevk edilen ve ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan tohumlar yeni sezonda bereketli hasat dönemi için toprakla buluşturuluyor.

        - 250 bin ton patates tohumu bu depolarda korunuyor

        Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, AA muhabirine, Nevşehir'in patates üretimi konusunda ülke genelindeki şehirler arasında yedinci sırada bulunduğunu ancak yıl boyunca patates ihtiyacının doğal depolar sayesinde karşılanmasını sağlayan yöre olduğunu belirtti.

        Kayadan oyma yer altı depolarının stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

        "Bir ürünü üretmek kadar o ürünü uygun koşullarda muhafaza etmek de ayrı bir önem taşımakta. Bu bağlamda ilimizde 1321 kayadan oyma doğal soğuk hava deposu bulunmakta. Bu depolarda yıllık 2 milyon ton patates depolanmakta. Bunun da 250 bin tonu tohumluk patates. Depolarımıza gelen tohumluk patatesler İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde kontrol edilip sertifikalandırılmakta. Sertifikalandırılan tohumluk patatesler aralık ayından hazirana kadar patates dikim alanlara sevk edilmekte. Yer altı doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen tohumluk patatesler sadece Nevşehir değil, patates dikimi yapılan diğer bütün yörelere gönderilmekte. Bu depolar patates muhafazasında nem ve sıcaklık olarak uygun alanlar. Bunlar sayesinde işletme maliyetinden sonraki süreçte hiçbir maliyet çıkmadan ürün yaklaşık 9 ay depolanabilmekte."

        Bölgedeki doğal depo işletmecilerinden ziraat mühendisi Hasan Asaf Deviren de bölgedeki yer altı depolarının hiçbir enerjiye gerek duymaksızın ısı ve nem dengesini koruma özelliğine sahip olduğunu ifade etti.

        Kendilerine ait depoda 8 bin ton patates tohumunun muhafazasının sağlanabildiğini aktaran Deviren, "Bu depolardaki nem yüzde 90 seviyelerindedir. Sıcaklığın aynı seviyede olması tohumluk ve yemekli patatesin depolanası için uygun özellik taşımakta. Tohum sevkiyatlarına başladık. Erkenci ekim yapılan Adana ve Ödemiş bölgelerine sevkiyat tamamlandı. Afyon bölgesine sevkiyatımız sürüyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Macar ressamların resimleri NEVÜ'de sergilendi
        Macar ressamların resimleri NEVÜ'de sergilendi
        Nevşehir'de kurt yerleşim yerine inip, yiyecek aradı
        Nevşehir'de kurt yerleşim yerine inip, yiyecek aradı
        Nevşehir'de beldede yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Nevşehir'de beldede yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi