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        Nevşehir'de kurt yerleşim yerine inip, yiyecek aradı

        NEVŞEHİR'de bir kurt, bağ evinin bahçesinde yiyecek aradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:05
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        Nevşehir'de kurt yerleşim yerine inip, yiyecek aradı
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        NEVŞEHİR’de bir kurt, bağ evinin bahçesinde yiyecek aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde aç kalan kurt, yerleşim yerinde yiyecek aradı.

        Arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu alana indi. Bağ evinin çevresinde bir süre gezinerek yiyecek arayan kurdun görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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