Nevşehir'de kurt yerleşim yerine inip, yiyecek aradı
NEVŞEHİR'de bir kurt, bağ evinin bahçesinde yiyecek aradı.
NEVŞEHİR’de bir kurt, bağ evinin bahçesinde yiyecek aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde aç kalan kurt, yerleşim yerinde yiyecek aradı.
Arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu alana indi. Bağ evinin çevresinde bir süre gezinerek yiyecek arayan kurdun görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
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