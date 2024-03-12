Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, 220 sentetik hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

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