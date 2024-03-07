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        Nevşehir'de alacak-verecek kavgasında dayısını öldürdü

        NEVŞEHİR'de İbrahim İbanoğlu (19) alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada dayısı Oğuz Maraşlı'yı (40) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 22:02 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:05
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        Nevşehir'de alacak-verecek kavgasında dayısını öldürdü
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        NEVŞEHİR’de İbrahim İbanoğlu (19) alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada dayısı Oğuz Maraşlı’yı (40) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 17.00 sıralarında, Hacıbektaş ilçesi Kızılağıl Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan İbrahim İbanoğlu ile dayısı Oğuz Maraşlı arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, İbanoğlu dayısı Oğuz Maraşlı’ya yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Maraşlı, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada İbrahim İbanoğlu gözaltına alınırken, dayısı Maraşlı’nın cansız bedeni ise Nevşehir Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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