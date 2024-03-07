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        Nevşehir'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dayısını tabancayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 21:11 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:11
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        Nevşehir'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dayısını tabancayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Kızılağıl köyünce yaşayan Oğuz Maraşlı (40) sokakta yeğeni İ.İ. (19) ile karşılaştı.

        Dayı yeğen arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.İ. tabancayla Maraşlı'ya ateş etti.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Maraşlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Maraşlı'nın cenazesi Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İ.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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