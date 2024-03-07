Nevşehir'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Dayı yeğen arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.İ. tabancayla Maraşlı'ya ateş etti.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağıl köyünce yaşayan Oğuz Maraşlı (40) sokakta yeğeni İ.İ. (19) ile karşılaştı.

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