Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi sırasında öldü, adli ve idari soruşturma başlatıldı (2)

SAĞLIKİL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Nevşehir’de, ruhsatsız özel klinikte ozon tedavisi olduğu sırada fenalaştığı öne sürülen 2 çocuk annesi Eda Özden (36), 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Özden’in hayatını kaybetmesi sonrası Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Eda Özden’in, Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine 1 Mart günü saat 11.30’da bilinç bulanıklığı ve nöbet ön tanısı ile getirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tetkikler ve istenilen konsültasyonlar sonucu hasta entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde yapılan ek tetkikler ve değerlendirmeler neticesinde hastaya beyin ödemi tanısı konulmuş olup 02.03.2024 tarihinde saat 17:20’de ileri tetkik ve tedavi için Kayseri iline sevki sağlanmıştır. Müdürlüğümüzce bahsi geçen konu ile ilgili olarak gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış ve elim olayın meydana geldiği, daha önce tarafımıza ruhsat başvurusu bulunmayan kaçak işletme dün itibari ile mühürlenmiştir. Ayrıca Adli mercilere de gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonraki süreçte de konunun yakinen takipçisi olunacaktır. Dün akşam saatlerinde üzüntüyle öğrendiğimiz yaşamını yitiren Merhumeye Allah’tan rahmet diler, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."