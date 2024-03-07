Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi sırasında öldü, adli ve idari soruşturma başlatıldı (2)

        SAĞLIKİL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTINevşehir'de, ruhsatsız özel klinikte ozon tedavisi olduğu sırada fenalaştığı öne sürülen 2 çocuk annesi Eda Özden (36), 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 00:23 Güncelleme: 07.03.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi sırasında öldü, adli ve idari soruşturma başlatıldı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAĞLIKİL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

        Nevşehir’de, ruhsatsız özel klinikte ozon tedavisi olduğu sırada fenalaştığı öne sürülen 2 çocuk annesi Eda Özden (36), 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Özden’in hayatını kaybetmesi sonrası Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Eda Özden’in, Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine 1 Mart günü saat 11.30’da bilinç bulanıklığı ve nöbet ön tanısı ile getirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan tetkikler ve istenilen konsültasyonlar sonucu hasta entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde yapılan ek tetkikler ve değerlendirmeler neticesinde hastaya beyin ödemi tanısı konulmuş olup 02.03.2024 tarihinde saat 17:20’de ileri tetkik ve tedavi için Kayseri iline sevki sağlanmıştır. Müdürlüğümüzce bahsi geçen konu ile ilgili olarak gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış ve elim olayın meydana geldiği, daha önce tarafımıza ruhsat başvurusu bulunmayan kaçak işletme dün itibari ile mühürlenmiştir. Ayrıca Adli mercilere de gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonraki süreçte de konunun yakinen takipçisi olunacaktır. Dün akşam saatlerinde üzüntüyle öğrendiğimiz yaşamını yitiren Merhumeye Allah’tan rahmet diler, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Eşinden kaçtı, dayısının kurşunlarına hedef oldu
        Eşinden kaçtı, dayısının kurşunlarına hedef oldu
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
        Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi sırasında öldü, adli ve idari soruşturma b...
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi sırasında öldü, adli ve idari soruşturma b...
        Nevşehir'de özel klinikte fenalaşan kadın hayatını kaybetti
        Nevşehir'de özel klinikte fenalaşan kadın hayatını kaybetti
        Avanoslu kadın çanak ustaları çamura şekil veriyor
        Avanoslu kadın çanak ustaları çamura şekil veriyor
        Yaz kurslarında hobi olarak başladığı okçulukta Avrupa şampiyonluğuna ulaşt...
        Yaz kurslarında hobi olarak başladığı okçulukta Avrupa şampiyonluğuna ulaşt...