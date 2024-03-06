Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, sabah saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdi Sönmez'e, Hasan Ç. yönetimindeki 50 ADL 179 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Hasan Ç. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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