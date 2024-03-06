Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti.

        H.Ç'nin kullandığı 50 ADL 179 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdi Sönmez'e (86) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü H.Ç, polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi sırasında öldü, adli ve idari soruşturma b...
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi sırasında öldü, adli ve idari soruşturma b...
        Nevşehir'de özel klinikte fenalaşan kadın hayatını kaybetti
        Nevşehir'de özel klinikte fenalaşan kadın hayatını kaybetti
        Avanoslu kadın çanak ustaları çamura şekil veriyor
        Avanoslu kadın çanak ustaları çamura şekil veriyor
        Yaz kurslarında hobi olarak başladığı okçulukta Avrupa şampiyonluğuna ulaşt...
        Yaz kurslarında hobi olarak başladığı okçulukta Avrupa şampiyonluğuna ulaşt...
        3 aracın karıştığı kazada ölen evli çift, gezmeden dönüyormuş
        3 aracın karıştığı kazada ölen evli çift, gezmeden dönüyormuş
        Kapadokya'daki Zelve Ören Yeri'ne turist karşılama merkezi yapılıyor
        Kapadokya'daki Zelve Ören Yeri'ne turist karşılama merkezi yapılıyor