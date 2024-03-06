Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti.
Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti.
H.Ç'nin kullandığı 50 ADL 179 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdi Sönmez'e (86) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü H.Ç, polis tarafından gözaltına alındı.
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