Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'daki Zelve Ören Yeri'ne turist karşılama merkezi yapılıyor

        Kapadokya Alan Başkanlığınca, bölgenin en çok ziyaretçi alan turizm alanlarından Zelve Ören Yeri'nde karşılama merkezinin yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'daki Zelve Ören Yeri'ne turist karşılama merkezi yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapadokya Alan Başkanlığınca, bölgenin en çok ziyaretçi alan turizm alanlarından Zelve Ören Yeri'nde karşılama merkezinin yapımına başlandı.

        Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, daha önce kaçak ve derme çatma yapıların bulunduğu bölgedeki çalışmayı yerinde inceledi.

        Yetkililerden bilgi alan İnceciköz, gazetecilere, Zelve'de turistlerin ve esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje hazırladıklarını söyledi.

        İnceciköz, yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak karşılama merkezinin nisan ayında hizmete alınacağını ifade etti.

        Başkanlığın, kurulduğu günden beri kaçak yapılarla mücadelenin yanı sıra turizmin geliştirilmesine yönelik yeni yatırımları bölgeye kazandırdığını anlatan İnceciköz, şöyle konuştu:

        "Bakanımızın bize göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda proje sürecini bitirdiğimiz ve daha önce kaçak yapıların bulunduğu Zelve Ören Yeri'nde çalışma yapıyoruz. Buradaki kaçak yapıları kaldırdık. Köylü ve esnafımızla görüştük. Karşılıklı anlayış çerçevesinde bu merkez hem alanın dokusuna uygun hem de ihtiyaçları karşılayacak doğrultuda olacak. Çalışma bittiğinde hem kaçak yapıları yıkılan köylülerimiz hem de turistler daha konforlu ve nezih bir ortamda buradaki doğal güzellikleri ziyaret edebilecek."

        İnceciköz, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkati çekerek, bölgedeki ihtiyaçların doğru ve doğal dokuya uygun projelerle karşılanabileceğini dile getirdi.

        Kapadokya Alan Başkanlığınca turistik bölgeyi korumak adına aralıksız denetim faaliyetleri yürütüldüğünü vurgulayan İnceciköz, şunları kaydetti:

        "Kanunlara aykırı kaçak yapılaşma bölgeye zarar veriyor. Bizim kuruluş misyonlarımızdan birisi de kaçakla mücadele. Ekiplerimiz sık sık saha denetimleri gerçekleştiriyor. Tespitin ardından belirli yasal prosedürler var. Tebliğ, tebellüğ süreçleri tamamlandıktan sonra kaçak yapıları kaldırıyoruz. Ancak o bölgede bir ihtiyaç olduğu da görülüyorsa ki Zelve Ören Yeri'nde de kaçak yapılar vardı. Hem bölgenin görselliğini kirletiyordu hem de dokuya aykırı bir yapıydı. Bu ihtiyacı gördük, burayı hızlıca projelendirdik. Buradaki vatandaşlarımıza bu çalışmaların örnek olmasını sağlıyoruz. Doğru projeler üretilip Başkanlığımıza sunulduğunda, koruma statüsüne de uygunsa proje süreçlerine izin vererek vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını gidermesini sağlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        İpek Akgül cinayetinde acılı anne konuştu!
        İpek Akgül cinayetinde acılı anne konuştu!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        Trump'a karşı ilk kez kazandı
        Trump'a karşı ilk kez kazandı
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi ya...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi ya...
        Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Üniversiteden mezun olmak için 70 yaşında İngilizce öğreniyor
        Üniversiteden mezun olmak için 70 yaşında İngilizce öğreniyor
        Nevşehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Nevşehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Yazar Nurullah Genç NEVÜ'de söyleşiye katıldı
        Yazar Nurullah Genç NEVÜ'de söyleşiye katıldı