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        Nevşehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:44 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:49
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        Nevşehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle R.D. ile K.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        R.D, tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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