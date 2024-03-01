Nevşehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle R.D. ile K.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
R.D, tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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