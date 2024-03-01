Nevşehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle R.D. ile K.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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