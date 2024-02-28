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        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı

        Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:25
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        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı
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        Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'yu, bir adrese düzenledikleri operasyonda yakaladı.

        İkiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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