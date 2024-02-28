Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'yu, bir adrese düzenledikleri operasyonda yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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