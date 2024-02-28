Nevşehir'de kaçak sigara operasyonu

Ekipler, kent merkezinde bir adrese düzenledikleri operasyonda, 174 paket kaçak sigara, 16 elektronik sigara ile 118 sigara filtresi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarını önleme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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