Nevşehir'de kaçak sigara operasyonu
Nevşehir'de jandarmanın kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir'de jandarmanın kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarını önleme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezinde bir adrese düzenledikleri operasyonda, 174 paket kaçak sigara, 16 elektronik sigara ile 118 sigara filtresi ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.D. hakkında, "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet"ten adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.