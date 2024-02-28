Nevşehir'deki alacak cinayeti kamerada
NEVŞEHİR'de alacak meselesi nedeniyle çıkan, Gökhan Güveren'in (39) pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 25 Şubat'ta saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güveren, alacak meselesi nedeniyle Ümit K.'nin iş yerine gitti. Burada çıkan kavgada Ümit K., pompalı tüfeği ile Güveren'i kaçmaya çalışırken başından vurdu. Şüpheli kaçarken, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güveren kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'nin eniştesi Mustafa A.'nın Acıgöl ilçesi Karapınar beldesinde evinde saklandığını belirledi. 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞüpheli ile eniştesi operasyonla yakalanırken, onlara yardım yardım ettiği tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ümit K., Doğan E., Harun T. ve Cengiz Ç. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Diğer yandan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Güveren'in iş yerinden kaçmaya çalıştığı sırada başından vurularak yere yığıldığı görüldü.
NEVŞEHİR'de alacak meselesi nedeniyle çıkan, Gökhan Güveren'in (39) pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 25 Şubat'ta saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güveren, alacak meselesi nedeniyle Ümit K.'nin iş yerine gitti. Burada çıkan kavgada Ümit K., pompalı tüfeği ile Güveren'i kaçmaya çalışırken başından vurdu. Şüpheli kaçarken, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güveren kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'nin eniştesi Mustafa A.'nın Acıgöl ilçesi Karapınar beldesinde evinde saklandığını belirledi. 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞüpheli ile eniştesi operasyonla yakalanırken, onlara yardım yardım ettiği tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ümit K., Doğan E., Harun T. ve Cengiz Ç. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Diğer yandan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Güveren'in iş yerinden kaçmaya çalıştığı sırada başından vurularak yere yığıldığı görüldü.
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