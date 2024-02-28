Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'deki alacak cinayeti kamerada

        NEVŞEHİR'de alacak meselesi nedeniyle çıkan, Gökhan Güveren'in (39) pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 25 Şubat'ta saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güveren, alacak meselesi nedeniyle Ümit K.'nin iş yerine gitti. Burada çıkan kavgada Ümit K., pompalı tüfeği ile Güveren'i kaçmaya çalışırken başından vurdu. Şüpheli kaçarken, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güveren kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'nin eniştesi Mustafa A.'nın Acıgöl ilçesi Karapınar beldesinde evinde saklandığını belirledi. 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞüpheli ile eniştesi operasyonla yakalanırken, onlara yardım yardım ettiği tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ümit K., Doğan E., Harun T. ve Cengiz Ç. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Diğer yandan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Güveren'in iş yerinden kaçmaya çalıştığı sırada başından vurularak yere yığıldığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'deki alacak cinayeti kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'de alacak meselesi nedeniyle çıkan, Gökhan Güveren'in (39) pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 25 Şubat'ta saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güveren, alacak meselesi nedeniyle Ümit K.'nin iş yerine gitti. Burada çıkan kavgada Ümit K., pompalı tüfeği ile Güveren'i kaçmaya çalışırken başından vurdu. Şüpheli kaçarken, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güveren kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'nin eniştesi Mustafa A.'nın Acıgöl ilçesi Karapınar beldesinde evinde saklandığını belirledi. 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞüpheli ile eniştesi operasyonla yakalanırken, onlara yardım yardım ettiği tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ümit K., Doğan E., Harun T. ve Cengiz Ç. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Diğer yandan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Güveren'in iş yerinden kaçmaya çalıştığı sırada başından vurularak yere yığıldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de pompalı tüfekli cinayetin şüphelileri adliyede (2)
        Nevşehir'de pompalı tüfekli cinayetin şüphelileri adliyede (2)
        Nevşehir'de pompalı tüfekli cinayetin şüphelileri adliyede
        Nevşehir'de pompalı tüfekli cinayetin şüphelileri adliyede
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili...
        Nevşehir'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili 11 zanlı adli...
        Nevşehir'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili 11 zanlı adli...
        Nevşehir'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Nevşehir'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Nevşehir'de köpek dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 9 kişi yakalandı
        Nevşehir'de köpek dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 9 kişi yakalandı