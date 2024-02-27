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        Nevşehir'de pompalı tüfekli cinayetin şüphelileri adliyede

        NEVŞEHİR'de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Gökhan Güveren'i (39) pompalı tüfekle başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Ümit K. ile evinde saklayan eniştesi Mustafa A. ve onlara yardım ettikleri tespit edilen 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, 25 Şubat'ta saat 18.30 sıralarında Yenimahalle Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güveren, alacak meselesi nedeniyle Ümit K.'nin iş yerine gitti. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit K., pompalı tüfeğiyle Güveren'i, kaçmaya çalışırken başından vurdu. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Güveren, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'nin Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde eniştesi Mustafa A.'nın evinde saklandığını belirledi. Ümit K. ve eniştesi Mustafa A., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak polis merkezine götürüldü. Onlara yardım ettiği tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı.10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:10
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        Nevşehir'de pompalı tüfekli cinayetin şüphelileri adliyede
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        NEVŞEHİR’de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Gökhan Güveren'i (39) pompalı tüfekle başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Ümit K. ile evinde saklayan eniştesi Mustafa A. ve onlara yardım ettikleri tespit edilen 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, 25 Şubat'ta saat 18.30 sıralarında Yenimahalle Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güveren, alacak meselesi nedeniyle Ümit K.'nin iş yerine gitti. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit K., pompalı tüfeğiyle Güveren'i, kaçmaya çalışırken başından vurdu. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Güveren, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'nin Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde eniştesi Mustafa A.'nın evinde saklandığını belirledi. Ümit K. ve eniştesi Mustafa A., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak polis merkezine götürüldü. Onlara yardım ettiği tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı.10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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