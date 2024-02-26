Nevşehir'de köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İnallı köyünde açık arazide köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda ikisi köpek sahibi 9 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Köpekler, barınağa götürülmek üzere Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine teslim edildi.
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