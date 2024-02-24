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        Nevşehir'de 8 firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de, polisin son bir haftadaki çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 24.02.2024 - 14:35
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        Nevşehir'de 8 firari hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'de, polisin son bir haftadaki çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, il genelinde arananların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam etti.

        Polisin son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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