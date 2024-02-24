Kapadokya'da sıcak hava balonlarından Gazze için ateşkes çağrısı FİLİSTİN'e Destek Platformu üyeleri, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarına pankartlar asarak Gazze için ateşkes çağrısında bulundu. Filistin'e Destek Platformu üyeleri, Kapadokya'da bir araya geldi. Nevşehir ilçesi Göreme beldesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerine, 'Gazze'de acil ateşkes' ve Refah kapısı açılsın' pankartları asıldı Havalanan sıcak hava balonlarından Gazze için ateşkes çağrısında bulunuldu. Filistin'e Destek Platformu İl Koordinatörü Mustafa Gençtürk, "Filistin'de yaklaşık 29 bin kardeşimiz şehit, 69 bin kardeşimiz yaralı ve binlercesi enkaz altında. Birleşmiş Milletlerin tespitine göre bölgede gıda krizi had safhaya ulaşmış durumda. Bölgeye çok az bir şekilde gıda girebilmekte. İşgalciler sivilleri güvenli bölge diye sürdükleri yerlerde şu anda bombalamaktadır. Çocukların ve kadınların sığındığı camiler, kamplar ve okullar bombalanıyor. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve refah sınır kapısının açılmasını istiyoruz. Bugün Kapadokya'da balonlar Gazze'de ateşkes ve refah kapısının açılması için havalanıyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:21 facebook

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