Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail, hayatını kaybetti

        NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Keskin (18), yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Derinkuyu ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile İsmail Keskin'in kullandığı motosiklet, caddede kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Keskin, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kaza sonrası kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:41 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR’in Derinkuyu ilçesinde, minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Keskin (18), yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Derinkuyu ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile İsmail Keskin'in kullandığı motosiklet, caddede kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Keskin, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kaza sonrası kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tüfekle başından vurularak öldürüldü
        Tüfekle başından vurularak öldürüldü
        Nevşehir'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
        Nevşehir'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
        Nevşehir'de 8 firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de 8 firari hükümlü yakalandı
        Kapadokya'da sıcak hava balonlarından Gazze için ateşkes çağrısı
        Kapadokya'da sıcak hava balonlarından Gazze için ateşkes çağrısı
        Kapadokya semalarından "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı
        Kapadokya semalarından "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı