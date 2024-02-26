Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail, hayatını kaybetti
NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Keskin (18), yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Derinkuyu ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile İsmail Keskin'in kullandığı motosiklet, caddede kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Keskin, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kaza sonrası kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
NEVŞEHİR’in Derinkuyu ilçesinde, minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Keskin (18), yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Derinkuyu ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile İsmail Keskin'in kullandığı motosiklet, caddede kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Keskin, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kaza sonrası kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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