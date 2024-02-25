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        Nevşehir'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

        Nevşehir'de çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:50 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:51
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        Nevşehir'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
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        Nevşehir'de çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Gökhan G. ile Ü.K. karşılaştı.

        Bu kişiler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ü.K. aracından aldığı pompalı tüfekle Gökhan G'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan Ü.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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