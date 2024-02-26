Nevşehir'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücü ve plaka bilgisi öğrenilemeyen minibüs, İnönü Caddesi'nde İsmail K'nin (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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