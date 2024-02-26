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        Nevşehir'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:05
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        Nevşehir'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sürücü ve plaka bilgisi öğrenilemeyen minibüs, İnönü Caddesi'nde İsmail K'nin (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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