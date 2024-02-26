Nevşehir'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı yakalandı

Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta, dün, Ü.K'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Gökhan G, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamış, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, Ü.K. ve saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen ev sahibi akrabası M.A'yı gözaltına aldı.

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