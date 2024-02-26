Nevşehir'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı yakalandı
Nevşehir'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Nevşehir'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta aralarında husumet bulunan Gökhan G'yi pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçan Ü.K. polisin takibi sonucu Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde saklandığı evde yakalandı.
Ekipler, Ü.K. ve saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen ev sahibi akrabası M.A'yı gözaltına aldı.
Zanlılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta, dün, Ü.K'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Gökhan G, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamış, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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