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        Nevşehir'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı yakalandı

        Nevşehir'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:25
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        Nevşehir'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı yakalandı
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        Nevşehir'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta aralarında husumet bulunan Gökhan G'yi pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçan Ü.K. polisin takibi sonucu Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde saklandığı evde yakalandı.

        Ekipler, Ü.K. ve saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen ev sahibi akrabası M.A'yı gözaltına aldı.

        Zanlılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta, dün, Ü.K'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Gökhan G, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamış, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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