Nevşehir'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili 11 zanlı adliyede
Nevşehir'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Nevşehir'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta 25 Şubat'ta, aralarında husumet bulunan Gökhan G'yi pompalı tüfekle öldüren Ü.K. ile olayın ardından bağlantı kurduğu 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Nevşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Ü.K, aralarında husumet bulunan Gökhan G'yi, önceki gün iş yerinde çıkan kavgada tüfekle öldürmüş, Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde saklandığı evde yakalanmıştı.
Ü.K'nin bağlantı kurduğu 10 şüpheli de gözaltına alınmıştı.
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