Nevşehir'de pompalı tüfekli cinayetin şüphelileri adliyede (2)
8ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDINevşehir'de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Gökhan Güveren'i, pompalı tüfekle başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Ümit K. ile şüpheliyi evinde saklayan eniştesi Mustafa A. ve onlara yardım ettikleri tespit edilen 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ümit K.'yı evinde sakladığı belirlenen Mustafa A. adli kontrolle, diğer 5 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ümit K., Doğan E., Harun T. ve Cengiz Ç. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
8ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDINevşehir’de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Gökhan Güveren'i, pompalı tüfekle başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Ümit K. ile şüpheliyi evinde saklayan eniştesi Mustafa A. ve onlara yardım ettikleri tespit edilen 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ümit K.'yı evinde sakladığı belirlenen Mustafa A. adli kontrolle, diğer 5 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ümit K., Doğan E., Harun T. ve Cengiz Ç. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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